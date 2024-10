BSH kummutab kuulujutud: ma ei ole süstinud Ozempicut, vaid kaotasin 18 kilo fitnessivõistluseks valmistudes

Ühesõnaga kuulujutt, et sa võtad Ozempicut, ei vasta tõele ja sa tahad selle ümber lükata.

Mis oleks põhjendatud sellisel juhul teha? Vereproovist ei saa kontrollida, kas sul on ihus Ozempicut või ei ole. Kas palume sul näidata ette oma digilugu, sest seda ravimit kirjutatakse digiretseptiga välja? Oled sa valmis juttude ümber lükkamiseks oma digilugu näitama?

Nii et sa ei ole Ozempicut tarbinud?

Ei! 18 kilo tuli alla aastaga. See on igas mõttes täiesti normaalne kaalulangetustempo. Mul on kogu aeg kõht täis, sest mul ongi see, et ma magan õigel ajal, teen trenni õigel ajal, ma söön kogu aeg superstabiilselt. Miks seda Ozempicut on vaja võtta?! Pluss see pidi näost tegema koledaks. Ma ei saa sellega riskida.