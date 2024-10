VIDEO | „Sa ahmisid lihtsalt õhku!“ Katrin Viirpalu kostitas sünnipäevalast Juhan Kilumetsa otse-eetris vahva üllatusega

Sünnipäevalaps Juhan rääkis hiljuti Kroonika taskuhäälingus „TÄHETUND“, et lisaks muule iseloomustaks ta ennast omadussõnaga kloun. „Mitte halvas mõttes. Mul on selline heas mõttes narri kuvand, aga just oma lähedaste seltskonnas. Mulle on kuskilt tulnud selline klouni mängimise geen, eks see ilmselt käib ka minu huumorimeelega kokku ja seal on omajagu ka esinemisvajadust ning soovi silma jääda. Ja kloun just selles mõttes, et inimesed ei saa tihti aru, kas ma räägin tõsiselt või teen nalja,“ selgitas Kilumets kelmikalt.