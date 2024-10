Stefan astub sammukese unistustele lähemale! Muusik avab oma esimese restorani

Stefan teavitas avalikkust oma uuest tegevusalast 3. juunil. „See on kaua hoitud saladus, millega saan lõpuks avalikkuse ette tulla. STEFF GRILL on minu ja sõpradega koos loodud food truck (toiduauto – toim), kus teen šašlõkki ainult kõige ägedamatele inimestele (jah, te olete kõik ägedad),“ kirjutas muusik toona Instagramis, lisades, et kõik inimesed on tegelikult piisavalt ägedad tema toiduauto jaoks.