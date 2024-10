EKSKLUSIIVSED PULMAPILDID | Kihlumine Doonaul, lossipulm Ungaris. Beebiootel Elina Nechayeva: Ahmediga saan tunda ennast naiselikult

Alati rõõmsameelne Elina Nechayeva (32) särab nüüd hoopis teisiti. Tema silmadest peegeldub sügav rahulolu ja sõnulseletamatu rõõm. „Mu südames on piiritu armastus ja rahu, kuid samal ajal ka elevus ja suur vastutus uue eluetapi ees. Tänutunne elu, loomingu ja lähedaste vastu on kui ere valgus, mis minu päevi täidab,“ kirjeldab lauljanna poeetiliselt. Lapseootus on muutnud Elina veelgi naiselikumaks, empaatilisemaks ja tundlikumaks. Ta ütleb, et sõjakus ja kangekaelsus on jäänud tagaplaanile ja seepärast on elu nüüd hoopis lihtsam.