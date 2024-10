Urmas Eero Liiv uuest „Üks nädal staariga“ hooajast: siin on tõesti meie ees üks perekond, kus mees tahab olla mees ja naine tahab olla naine

„Üks nädal staariga“ režissöör Urmas Eero Liiv rääkis TV3 portaalile antud intervjuus, et uuel hooajal on saate fookus veidi teine, kui siiani vaatajad harjunud olid. Neljanda hooaja saade keskendub Jesper Parvele ja tema perele. „Proovime pakkuda midagi ka teistsugusele vaatajale, keda ei huvita ainult skandaalid või mingisugused veidrused ja väga kreisi eluviis, vaid see kõige tavalisem Eesti eluviis, kus on nii isa kui ka ema ja on kolm last. Selles mõttes on see üks väga huvitav seriaal, et siin on tõesti saate nädala jooksul meie ees üks perekond, kus mees tahab olla mees ja naine tahab olla naine, ja selles peres ongi Jesper tõeline mees ja Mari on tõeline naine.“