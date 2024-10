Lapseootel Elina Nechayeva oma värskest välismaal elavast abikaasast: kõige pikem aeg, mis oleme lahus olnud, on viis päeva

Lapseootust pikalt saladuses hoidnud Elina Nechayeva (32) sõnas saates, et ideaalis oleks ta oodanud kuni jõuludeni ning siis avalikkust perefotoga lapse sünnist teavitanud. „Nüüd ma saan vähemalt rahulikult linnas ringi käia,“ muigas ta, et ei ole tegelikult uudise ilmsiks tulekust üldse häiritud, kuigi see planeeritud ei olnud. Lauljatari lisas ka, et tal oli tegelikult juba enne rasedusest teada saamist mitu kuud tunne, et see võib peagi juhtuda.