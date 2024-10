Tõde väljas või salapära jätkub? Marii Karelli küsimus BSH-le tema peika kohta pani sisulooja punastama

Värske „Laseri“ episood keskendus 29-aastasele Brigitte Susanne Hundile ja jälgis tema tegemisi kodus, trennis ja advokaadibüroos. Hunt on viimased kuus kuud karmi trenni teinud ja kaotanud oma kehakaalus 18 kilogrammi, et sel laupäeval osaleda Balti- ja Põhjamaade suurimal fitnessi- ja kulturismivõistlusel FitLap Cup 2024.

Brigitte päevane söögikordade toiduväärtuse limiit on 2000 kilokalorit. Et mitte päevast kaloraaži ületada, teeb ta iga päev kodus karpi toidu kaasa ja kaalub täpselt üle kõik, mis ta toidu sisse paneb. Saates lükkas ta ümber kõlakad, et on kilogrammid seljatanud tänu Ozempicu kasutamisele. Seda oli ta valmis tõendama juristide silma all, sest muidu valetaks ta oma jälgijatele, kellele ta sotsiaalmeedias retsepte ja elustiilisoovitusi jagab.