Harry ja Meghan jäävad taas ukse taha: Sussexi hertsogipaari kuningliku perekonna jõulupeole ei kutsutud

Kuningas Charles III ja kuninganna Camilla on välja saatnud kutsed nende poolt võõrustatud jõulukogunemisele, mis toimub traditsiooniliselt Sandringhamis. Kaunilt jõulurüüsse sättinud majja on oodatud kuningliku perekonna liikmed ja lähedased.

Üks olukorraga kursis olev allikas sõnas, et Buckinghami palee ametnikud on saatnud välja esimesed kutsed selle aasta jõuluõhtusöögi jaoks. Uhke pidu peetakse Sandringham House’i ballisaalis. Jõulupeole on oodata palju perekonnaliikmeid.

„Selle aasta õhtusöögile on oodata suurt hulka inimesi. Eelmisel aastal toimus see esimest korda ballisaalis ja osutus vägagi menukaks. Sel aastal peetakse see sama moodi,“ rääkis allikas. Jõuluistumisel on külalistele Rootsi laud ja igaüks saab endale ise süüa tõsta.