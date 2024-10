Kaisa Selde tunnistab, et tunneb survet lapsi saada: elu on lihtsalt niimoodi läinud, et võib-olla ei leia ma seda õiget kaaslast...

„Ma olen üle 30-aastane ja tihtilugu küsitakse ka minult sellise silmavaatega, et mis sul siis nüüd viga on, et sul veel lapsi pole. Mina enda lugu lavastuses ei räägi, kuigi teiste omavanuste naiste lood on suhteliselt sarnased ka mulle, tunnen ennast nendes lugudes ära. Surve tegelikult ikkagi on,“ tunnistas lavatäht raadioeetris.

„Sugulaste poolt on kindlasti surve. Ma olen enda vanematele ka ainus laps, seda enam on sealt see surve. Lisaks veel, Selde nime kannab edasi hetkel ainult üks noormees. Ka Selde nimi sureb varsti ära, ja mul ei ole lapsi ja kõik läheb nii kehvasti. Ei-ei, igapäevaselt ma ikkagi ei mõtle selle peale. Elu on lihtsalt niimoodi läinud, et võib olla ei leia seda õiget kaaslast. Siis tuleb kaaslane, kes ei soovi lapsi ja niimoodi need aastad lähevad,“ jagas Selde oma isiklikku kogemust.