„Lõpuks tuligi turvamees ja tassis Irise lava eest ära.“ Maarja-Liis Ilus avaldas, miks ta oma lapsi kontsertidele kaasa võtma ei kipu

Maarja-Liis Ilus (43) mõtiskles raadio eetris ka selle üle, kui palju tema lapsed ta tööd tuntud lauljana mõistavad. „Pojakene vist ei jaga sellest eriti midagi. Ta saab aru, et siis on tähtis päev, kui on emmel on kontsert, aga kas ta täpselt teab, mis see tegelikult tähendab...“ sõnas Maarja-Liis, kelle poeg Raul on praegu nelja-aastane. Kuue-aastase tütre Irise kohta tõdes lauljatar aga, et mõnikord on ta end vahvalt inimestele tutvustanud, öeldes, et on Maarja-Liis Ilusa tütar. „Sellega on natuke nalja saanud, aga ma ei tea, kui palju ta tegelikult teadvustab seda, mida ma päriselt teen.“