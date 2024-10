„Kindlasti oleks olnud natuke teine summa...“ Gerli Padar-Parmas ja Martin Parmas avastasid aastaid hiljem, et võisid kavala pulmaplaani tõttu kopsaka arve saada

Martini ja Gerli pulmapidu oli privaatne, pere ja lähedaste seltsis. „Kõik sujus ideaalselt. Kõige raskem oli ilmselt see, et pidime seda varjama. Nii koha eest, kus me olime, mõisas,“ meenutas Gerli, et oma tähtsale elusündmusele soovisid nad privaatsust.

„Ütlesime, et meil on teleklipi jaoks vaja teha pulma. Siis peremees tuli ja ütles, et kuulge, siin on täitsa nagu päris pulm. Kui olid sõrmused sõrmes, siis ütlesime, et tegelikult oligi,“ rääkis Gerli naerdes.