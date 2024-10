Õuduste jada jätkub: uute süüdistuste kohaselt kasutas P. Diddy naise vägistamises lisaks kurikuulsale beebiõlile ka telekapulti

Ashley P. Diddy vastu esitatud hagist selgub, et naine kohtus räppariga nende ühise tuttava Shane Pearce’i kaudu, kellega ta juhuslikult 2018. aastal baaris tutvus. Baaris olles olevat Shane helistanud Diddyle, et näidata kuulsale sõbrale toredat atmosfääri, mis teda toona ümbritses. FaceTime’is toimunud kõne teel võttis korraks sõna ka Ashley, kes otsustaski räpimogulile otse öelda, et P. Diddy on tema arvates Tupaci surmas süüdi.