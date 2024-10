Podcast „TÄHETUND“ | Andrei Zevakin: isata kasvamine annab motivatsiooni olla ise hea isa

Kroonika taskuhäälingus „Tähetund“ käis külas juutuuber Andrei Zevakin, keda on mitmed skandaalid sedavõrd karastunud, et ta ei võta enam rünnakuid südamesse. Ühtlasi mõtleb ta vanemaks saades pere loomisele ja tõdeb, et isata kasvamine annab talle endale motivatsiooni olla tulevikus hea isa.