Kaidi Klein jõudis poole aastaga jõudeolekust tööalase läbipõlemiseni: ärkasin hommikul ja kõigepealt nutsin

Toimetanud ja juhtinud mitutkümmet tele- ja raadiosaadet ning osalenud põhjaliku toimetajana mitme meil ja mujal laineid löönud dokumentaalfilmi valmimisel, koges ta alles läinud aasta lõpul ebameeldiva üllatusena, et tööpakkumisi ei tulegi. Mõni kuu hiljem oli neid aga nõnda palju, et kõiki vastu võtta ei jõudnud ja suvel diagnoosis perearst läbipõlemise.

„Oli vaja intervjuusid ette valmistada, aga kui ma ei suutnud enam isegi bändile 5MIINUST küsimusi mõelda, sain aru, et midagi on ikka väga valesti.“

Kaidi Klein on saanud kohtuda mitmete maailmastaaridega. Klein rääkis Kroonikale maikuu alguses, et Hollandis laulja Bebe Rexhaga tehtud intervjuu on talle eriliselt meelde jäänud, sest algas pingeliselt, kuid lõppes sõbralikus õhkkonnas.