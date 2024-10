FOTO | Harry ja Margit Kõrvits ostsid Kreekasse maja. „Kui viriseda, siis Kreeka pähklid kukuvad katusele liiga valjult“

Harry (71) ja Margit Kõrvits (57) tegid eraldi Instagrami konto, kus uusi jälgijaid tervitab nende konto kirjelduses järgmine tekst: „Vaatame, vaatame, mis saab. Praegu ei tea midagi lubada, nagu ütles Harry. Apuva, me ostsimegi Kreekasse maja,“ seisab nende ühises teates.

Kõrvitsate Kreeka maja Instagrami kontot sirvides selgub, et pärast õige maja leidmist said nad selle maja omanikeks alles aasta hiljem. „Täpselt aasta tagasi leidsimegi selle müüri tagant maja, mille omanikeks saime alles nüüd. Et kui viriseda, siis Kreeka pähklid kukuvad katusele liiga valjult,“ kirjutasid nad oktoobri alguses avaldatud postituses, kus seisavad rõõmsalt oma Kreeka maja seinale toetudes.