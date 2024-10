One Directioni laulja Liam Payne leiti surnuna

Buenos Airese politsei teatas oma avalduses, et Payne kukkus Argentina pealinna Palermo linnaosas asuva Casa Sur hotelli kolmandalt korruselt, mille tagajärjel sai ta äärmiselt tõsiseid vigastusi. Meditsiinitöötajad kinnitasid tema surma kohapeal.

Buenos Airese linnavalitsuse julgeolekuministeeriumi pressiesindaja Pablo Policicchio ütles APle, et Payne oli oma toa rõdult alla kukkunud. Ta lisas, et hotelli oli saadetud politsei vastusena hädaabikõnele agressiivse mehe kohta, kes võis olla narkootikumide või alkoholi mõju all. Saabunud politsei kuulis pauku ja leidis Payne’i laiba hotelli hoovist, ütles Policicchio.