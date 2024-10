ÜLEVAADE | Varalahkunud Liam Payne’i kaaslased läbi aastate: Cheryl Cole’ist Naomi Campbellini

Liam Payne oli enim tuntud armastatud poistebändi One Directioni liikmena, kuid ka tema tormiline armuelu ületas aeg-ajalt uudiskünnise. Varalahkunud Liamist jääb maha seitsmeaastane poeg Bear, kelle ema on Cheryl Cole. Cheryl oli ka kohtunik „The X Factor’i“ telesõus aastal 2010, kui One Directioni bänd selle käigus loodi. Viimastel kuudel oli Liam aga rambivalguses probleemide tõttu: tema endine kallim Maya Henry süüdistas teda vägivallas, millest noor naine isegi raamatu kirjutas.