INTERVJUU | Ansambel Sulliwan Unplugged: tänapäeva publik tahab rohkem efekte ja asju, mis otseselt muusikaga seotud ei ole

On aasta 1991 ja välismaa muusikakanalites on võimalus näha pop-hevi ansambel Tesla avantüüri (plaat ilmus 1990. aasta lõpus), kus tavapäraselt elektrikitarridega tehtavat pop-metal’it tehakse hoopis akustiliste pillidega. Jutt liigub noorte hulgas ja jõuab ka tollal raskemat rokki tegeva Sulev Müürsepa kõrvu. Sulevit teatakse praegu rohkem tema hüüdnime Sulliwan järgi. Kui Tesla poisid saatsid oma mänedžeri esialgu akustiliselt mängimise ideega pipramaale („Fuck no! We’re a hard rock band, man!“), siis Sulliwanile see idee meeldis ja ta rääkis ideest oma bändikaaslastele, kellest kaks haarasid sellest kinni ja nii hakkasidki kolm karvast hevimeest plaani pidama, et suunduda hoopis pehmema ja romantilisema muusika poole. Ei möödunud palju aega, kui Nõmmel, kultuurimaja kõrval kohvikus, astuti üles lühikese kavaga, kus mängiti kolmekesi tuntud lugude cover’eid akustilises võtmes, pillideks need kitarrid, mis saadaval olid. Et ka rahvale midagi kuulda oleks, pandi mikrofonid pillide ette ja sai hakkama küll. Aasta oli siis 1992. Selline on ajalugu…