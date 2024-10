Vallaline lauljatar Merilin Mälk avaldas, milline mees teda viimati õnnelikuks tegi

Mälk sõnas, et üks tema unistustest on endale kass võtta, aga ta ei tee seda enne, kui tal load on. Lubade kättesaamises on ta aga igati skeptiline. „Eesmärk, mis ma endale seadsin, aga ma ilmselt ei jõua sinna mitte kunagi,“ kommenteeris ta.

Kui Merilin aprillikuus oma seni kõige värskema singli „Külm kui jää“ avaldas, sõnas ta, et on taas vaba ja vallaline. „Lõpetasin valentinipäeval suhted oma ekspeikaga. Igast suhtest on alati palju kaasa võtta. Me õpime enda kohta asju, mida me varem pole võibolla märganud, ja nii juhtus ka minuga. Vahel võib liigne tähelepanu ja meeletu kogus kingitusi lihtsalt lämmatada. Eriti siis, kui samal ajal toimub elus nii palju, et ei jõuagi kõigele keskenduda. On olukordi, kus tuleb teha raskemaid otsuseid, sest südant ei saa sundida.“