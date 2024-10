Topelt ei kärise? Silvia Ilves avaldas, et tema elus on praegu vist kaks meest

Ta avaldas, et hetkel on tema elus üks vene rahvusest „härra“, kellest avalikkus veel midagi ei tea. „Väga šarmantne härra on, aga see ongi see, et ma ei julge lasta teda enda igapäevaellu. Ta on nii tore, ma kardan jälle ühe mehe südame murda, ei taha seda teha,“ sõnas tuntud tšellist.