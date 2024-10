Õõvastav! Jonas Brothersi liige põgenes kontserdi ajal lavalt, sest ta pähe oli suunatud laser

Pärast kontserti hakkas sotsiaalmeedias levima video juhtunust, millel oli näha hirmunud Nicki jooksmas lava taha, näidates kätega, et vajab aja mahavõtmist.

Praha O2 Arena esindaja kinnitas kolmapäeval Varietyle tehtud avalduses, et kontsert tõepoolest viibis seetõttu, et kellelgi külalistest oli laser kaasas, mis tegelikult kontsertidel keelatud on.