Andekas perekond! Sepo Seemani poeg Aleksander juhib abikaasaga ühist äri: see on õpetanud olema parem mees

Aleksander ja Merlin tervitavad mind rõõmsatujuliselt ning ütlevad intervjuu alguses, et neil on oma äri tehes tugev missioonitunne. Nad selgitavad, et ideede põrgatamisel ei ole nende pereettevõttes traditsionaalsust, ehk kui liiga palju ratsionaalsust sisse tuua, kaovad julgused ja vägiteod ära.