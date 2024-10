KLÕPS | Ilusa pildiga õnnesoovid! Tanja Mihhailova-Saar tähistab abikaasa Mikk Saare sünnipäeva

2022. aasta detsembris rääkis Tanja Kroonikale, kuidas Teodori tulek tema ja Miku suhet on mõjutanud. Seal sõnas ta, et tema ja Mikk ei ole teineteises kinni. „Kui oleme mitu päeva lahus, siis pole meil vajadust iga päev helistada ega küsida, mis teed ja kus käisid. Anname teineteisele üksiolemise aega. On täiesti okei, kui teine tahab raamatut lugeda või omaette olla. Teodori tulekuga pidime hakkama aga tihedalt koostööd tegema ja kogu aeg kohal olema. See liitis meid,“ rääkis Tanja toona.