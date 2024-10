Kas kolivad Euroopasse tagasi? Harry ja Meghan ostsid endale Portugalis uhke maja

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et juba pikemat aega Ameerika Ühendriikides elavad ja ligi aasta tagasi oma Ühendkuningriigi kodust ilma jäänud prints Harry ja Meghan on endale soetanud kinnisvara. Paari uus maja asub Portugalis ja tegemist olevat uhke residentsiga. Ostuga on Harry ja Meghan astunud sammu, et neil oleks olemas peatuspaik ka siinpool Atlandi ookeani.

Portugalis maja ostmine annab Sussexi hertsogipaarile võimaluse taotleda omale nn kuldne viisa, millega saavad nad viisavabalt reisida Euroopa Liidu Schengeni ala liikmesriikidesse. See võimalus võib eriti ahvatlev tunduda Meghanile, kes on Ameerika Ühendriikide kodanik. Kui tema ja Harry 2017. aastal kihlusid, teatas Kensingtoni palee, et Meghan taotleb Briti kodakondsust. Toona selgitas palee pressiesindaja, et see protsess võib võtta mitu aastat aega.