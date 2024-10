Muusik Rebecca Kontus sattus kastirattaga hirmsasse õnnetusse: mu lapsel on pool nägu marraskil ja käsi kipsis

Rebecca Kontus tegi kastirattaga sõites juhtunud õnnetuse kohta eile sotsiaalmeediasse postituse ja kirjutas sellest lähemalt Facebooki konto Eesti Rattarikkaks! seinal. Tegemist on grupiga, mille postitused on avalikud ja millel on üle 12 000 liikme. Seal kirjutas ta, et oli sõitnud kastirattaga Tallinnas Luise tänavalt Kristiine poole ja kastis oli olnud kaks last. „Seal on jalgrattarada „meeldivalt“ kitsas, peaaegu sama lai kui kastikas ise. Paremale poole jääb „kutsuv“ kõnnitee äärekivi ja vasakule poole jäävad plastist postid,“ kirjeldas ta.