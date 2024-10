Sai see saatuslikuks? Liam Payne’i plaadifirma lõpetas artistiga koostöö mõni päev enne ta surma

Neljapäeval juhtus Buenos Aireses traagiline õnnetus, kui kunagisest poistebändist One Direction tuntud Liam Payne (31) kukkus ühe hotelli kolmandalt korruselt alla ja suri. Enne hukkumist oli Liam peksnud segi oma hotellitoa. Nüüd on selgunud, et vaid mõned päevad enne surma oli artisti plaadifirma Universal Music ta vallandanud.