KUULA | Pane kõrv peale! Púr Múdd avaldas kaasahaarava loo „Segased lood“

„“Segased lood“ on lugu ootamatust teekonnast, mis sümboliseerib tõe ja selguse otsimist. Hirmud ja segadus, mis on kaua varjutanud teed, osutuvad ületatavaks,“ kirjeldab bändiliige Oliver Rõõmus . Samuti lisab ta, et lugu räägib valguse leidmisest kahtluste keskel ning sellest, kuidas lõpuks saabub selgus ja mõistmine, mis tundus kaua kättesaamatu.

„Meie jaoks hästi oluline lugu, kui varasemalt oleme kaasanud ka teisi lauljad/artiste, siis seekord tegime loo kahekesi valmis ja tunne on hea. Lugu on väga meielik ja kindlasti väga kaasalauldav, nii et ootame väga kontserte, et koos rahva seda lugu laulda“, kirjeldab bändiliige Joonatan Siiman uut lugu.