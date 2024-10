Jesper Parve Hiiumaalt lahkumise põhjusest: kõik otsivad kogu aeg mingit draamat

„Just täna käisime raadios hommikul ja inimesed ei leidnud mingit klatši ja kõmu. Lihtne vastus: raha sai otsa. Kogu kooli idee ja loomine oligi, et võib-olla esimesed aastad me ise juhime, käsime ja mässame. Kolmanda aasta lõpuks oleks pidanud see ise hakkama toimetama. Kahjuks seda ei juhtunud. Paljud inimesed ei saanud ikkagi aru, mis see saare jaoks tähendas. Kahjuks see nii läks. Kuigi see lõppes natukene õnnetult, siis paljud kogukonnad ja väikesed külad said ideid, et külakoole on vaja ja väikesed koolid saavad toimida. Ma loodan, et see inspiratsioon ikka inimestesse jäi,“ ütles Jesper.