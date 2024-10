Inga Lunge oleks „MasterChefi“ võtteplatsilt peaaegu lahkunud: päris nii ei ole minu meelest okei rääkida

„Ma teadsin, et tehakse süüa - no, mis seal keerulist saab olla,“ meenutas Lunge, et reaalsus oli hoopis vastupidine kui see, mida ta kokasaatesse minnes endale ette kujutas. „Kuulsin teistelt osalistelt, kes olid ära vaadanud kõik erinevad hooajad, originaalid ja erinevate riikide omad - siis sain aru, et ahhaa! Olen ikkagi tulnud väga sinisilmsena,“ rääkis ta.

Lunge sõnul ootas teda köögis seistes ees veelgi üllatusi. „Mõtlesin, et teeme nüüd süüa ja saade on see - aga kas sinna formaati on sisse kirjutatud ootamatu kõnepruuk? See oli minu jaoks üllatav,“ tõdes ta.

Naine sai peagi aru, et kommentaare ei tasu südamesse võtta. „Sain aru, et kui kaamera käib, ega sul ei sobi öelda, et palun vabandust, ma nüüd lähen. Väljun uksest. Päris nii ei ole minu meelest okei rääkida,“ nentis Inga.

„Ma saan aru, et see on selle saate üks osa, mis oli minu jaoks ilmselt kõige keerulisem - mitte see, et keegi mulle tuleb ütlema, aga empaatilise inimesena on mul keeruline kuulda kui teistele öeldi,“ ütles ta.