Muusik Anu Taul kuulmislangusest: olin üsna mustas augus

„Ühel hetkel, hakkasin tajuma, et ei kuule enam nii hästi,“ sõnas 2004. aastal ansambliga Neiokõsõ eurolavale astunud Taul, et sõbrad soovitasid tal minna kuulmiskontrolli. „Mu sisekõrvas on kuulmisluuke, mis enam ei liigu nii hästi,“ selgitas naine ja lisas, et arstid ei teatagi täpselt, mis seda põhjustab. Taul nentis, et tema puhul ei õnnestunud operatsiooni teostada. „Tulemus jäi saavutamata.“