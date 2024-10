Pääru Oja: kuidas mingi kamp plikatirtse otsustab, kui palju tohib Lembit Peterson teatrit teha?

Tõnu Oja samuti näitlejast poeg Pääru Oja andis hiljuti Õhtulehele intervjuu, kus tõdes, et on oma isa mõtetega nõus. Pääru on jäänud truuks teatrile ning teinud kaasa just mitmes väike- ehk erateatris. Sestap astus ta ka Õhtulehele antud intervjuus teatrikärbete vastu teravalt välja.

„Kui rääkida liialdatud, kunstiga tegeleva inimese keeles: kuidas saab olla, et mingi kamp plikatirtse otsustab, mis mahus ja kui palju tohib Lembit Peterson teatrit teha? Ma saan aru, et mu sõnastus on solvav. Aga palun vabandust, minu jaoks on need otsused ministeeriumis mitte lihtsalt solvavad, vaid lausa ohtlikud!“ sõnas Pääru.