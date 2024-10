„Te olete nagu kergelt teraapiasse praegu tulnud!“ Maris ja Henry Kõrvits paljastasid oma pingelise pereelu telgitaguseid

Maris ja Henry Kõrvitsa peres kasvab kolm last, Marisel on lisaks eelnevast kooselust ka täiskasvanud poeg. Saates selgus, et Maris kutsub naljaga pooleks ühte oma lastest „error’iks“ ja teist „terroriks“, kuna ühel lastest tekib kergelt segadus ning teine on sügavalt ükskõikne.

Jätkates laste teemal, sõnas Maris, et temal lemmiklast ei ole, kuid Henryl on küll. „Kuidas sa ütled, et mul on lemmik! Kust see jutt tuleb?“ oli Henry üllatunud. Küll aga selgitas Henry, et mõne enda lapsega saab ta paremini läbi kui teistega. „See on teatud perioodi küsimus. Need muutuvad,“ lausus ta.