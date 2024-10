VIDEO ja FOTOD | „Mingi saega mees tuli välja ja ajas mind suht kaua taga.“ Kas lauluväljakul äsja avatud suur Halloweeni park suudab oma eesmärki täita?

Tivoli Tuuri produtsent Lauri Viikna meenutab Kroonikale, et esimese Halloweeni ürituse korraldas ta aastal 1992. „Mul on olnud tegelikult au olla Eesti esimese Halloweeni ürituse korraldaja,“ märgib ta. Toona esinesid üritusel muu hulgas erinevad rokkansamblid. „Tundsin endas moraalset kohtustust seda üritust veelkord, ja nüüd suuremas mahus, ära teha. See plaan on olnud juba kaua.“