„Issand, su kael on punane!“ „Kolmeka“ saatejuhid Puusepp ja Pärnsalu viisid taaskord eetris läbi vastuolulise eksperimendi

„Käi metsa,“ sai ka Jürgen Pärnsalul mõõt peagi täis. „Issand, su kael on punane,“ sõnas Grete Kuld Pärnsalule. Ise Kuld eksperimenti enda peal proovida ei soovinud.

„See pole naljaasi – sellega ei mängita kindlasti, ütlen kohe ära,“ hoiatas Puusepp, et televaatajad nende moodi kodus kaelarihma ei katsetaks.

Kuna tegemist oli ka retseptiravimiga, spekuleeriti pärast saadet kõnealustes gruppides, kes Puusepale tableti üldse andis. Diskussioonist käis läbi ka ühe „Kolmeka“ taustategija nimi, kes rääkis tänavu suvel avameelselt oma ATH-diagnoosist. Saates käsitletud ravim on Elvanse, mille esmase väljakirjutamise õigus on ainult psühhiaatril. Eestis on retseptiravimite müümine või kolmandatele isikutele edasi andmine ebaseaduslik.