INTERVJUU | Eesti artist Karl Killing käis USAs Grammy-võitjatega muusikat loomas: mulle öeldi, et miks ma ei ole siin juba eelnevalt olnud

Enamasti produtsendina tegutsev muusik Karl Killing avaldas tänavu ka enda debüütalbumi „37“, mis on üsnagi edukaks osutunud. Praeguse seisuga on Karlil Spotifys üle 25 000 kuulaja kuus. Eesti artistidest on Karl teinud koostööd teiste seas lauljatari Heleza ja räpparite villemdrillemi ja sämiga. Karl nendib Kroonikale, et on oma debüütalbumiga igati rahul. Hetkel keskendub ta aga eelkõige muusika produtseerimisele ning tõuke just selle oskuse edasiseks arendamiseks andis hiljutine paarinädalane reis USAsse Los Angelesse.