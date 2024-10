FOTOD JA VIDEOD | Brigitte Susanne Hunt jäi fitmodeli-võistlusel finaalist välja. Tulemuses pettunud sisulooja lahkus koheselt

Viimase poole aastaga on Brigitte kaotanud 18 kilogrammi. Sel nädalal oli sisulooja „Laseri“ eetris, kus kummutas kuulujutud, nagu ta oleks tänu Ozempicule kehamassi vähendanud.

Nii, kui Brigitte täna lavale astus, hakkas tema treener Amani Kiivikas lava kõrval kõvahäälselt juhendama, et tema hoolealus oma jalalihaseid ega vasakut kätt ei unustaks ära. „Vasak käsi vajub ära, Brigitte,“ hõikas Amani üle saali. Pärast lavalt lahkumist suundus Brigitte mõne minuti möödudes oma toetajate laua juurde, kus istus teiste seas ka Elisa Kolk. Naised sattusid eelmisel aastal skandaali, kui meediasse lekkis kuulujutt, et Brigitte magas Elisa elukaaslase Indrek Rahumaaga. Hiljem tunnistas Brigitte, et vahekord leidis tõesti aset.