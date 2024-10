FOTO | Silvia Ilvese õde sai tanu alla: skandaalne tšellist võttis kaaslaseks kaasa endise peika

„Hõissa pulmad! Kallis õeke jõudis abieluranda! Imelist ühist teekonda, kaunis paar Aleksandra & Meelis!“ seisab Silvia poolt postitatud fotode pealkirjas. Piltidelt on näha, et kuigi Silvia teatas juulikuus, et tema ja Kristo suhe on läbi, on füüsiline keemia nende vahel veel säilinud ning flirtivaid poose ei karda neist kumbki.

Silvia ja Aleksandra kuuluvad mõlemad ansamblis The Ilves Sisters, kus teevad kaasa ka nende ülejäänud õed Liidia, Gloria ja Damaris. Kui Silvia on õdedest vanuselt teine, siis värskelt abiellunud Aleksandra on pere keskmine laps. The Ilves Sisters kodulehel seisab, et Aleksandra on õpilaste seas armastatud viiuliõpetaja.

Maikuus väisasid Silvia ja Kristo koos ka Kroonika meelelahutusauhindu. Tundus, et nelja poja ema ja tema uue silmarõõmu suhe on vägagi õitsev, siis mõned nädalad hiljem selgus, et nende armulugu on saanud läbi. Vaatamata lahkuminekule on nad jäänud sõpradeks ning nende soe läbisaamine on tekitanud küsimusi, et kas Silvia ja Kristo on teineteist taasleidnud.