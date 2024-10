FOTOD | Jälle sõbrannad? Elisa Kolk saabus toetama BSHd, kes tema elukaaslase armukeseks oli

Brigitte teise endise sõbranna Anu Saagimi kõrval istunud Kolk elas kogu võistluse ajal Brigittele tulihingeliselt kaasa. Pärast seda, kui Brigitte finaalvooru eel välja kukkus, lahkus kogu laudkond saalist, seal hulgas ka Kolk. See, et varem teineteisega tihedalt läbi käinud, kuid seksiskandaali tõttu tülli läinud naised taaskord läbi saavad, pani paljud kulmud Sparta spordiklubis kerkima.

2023. aasta suvel lahvatas skandaal, et Brigitte Susanne Hunt on olnud armukeseks ettevõtjale Indrek Rahumaale. Viimane on aga aastaid olnud koos Elisaga, kes oli Brigitte sõbrannana enda ellu lubanud ning ka koju korduvalt kutsunud. Esimene, kes kuuldusi kinnitas, oli Elisa ise. „Armastan endiselt Indrekut ja kordan, et mul ei olnud sellest kõigest aimugi. Minu arvates oli meil väga ilus suhe. Indrekuga pole ma saanud pikemalt rääkida, ta on jätkuvalt reisil,“ ütles lauljatar toona Õhtulehele.