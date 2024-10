KLÕPS | Palju õnne! Liis Lemsalu tähistab sünnipäeva esimest korda emana

Liis Lemsalu jagas enda Instagrami jälgijatega toredaid fotosid oma 32. sünnipäeva puhul. Avafoto on tehtud sel aastal ning lauljatar poseerib pildil üleni valges riietuses. Veel on Lemsalu käes koogijupp koos küünlaga.

Suure erinevuse kahe järjestikuse sünnipäeva vahel tõi Lemsalu ka ise piltide all välja. „Selle aasta sünnipäeva poos vs eelmise aasta poos (ehk leia üks suur erinevus)“ kirjutas lauljatar enda postituse pealkirjaks, viidates haihtunud beebikõhule.

Selle aasta alguses tuli avalikuks, et Liisi kaaslane Karl-Erik Kodu oli palunud Liisi kätt juba mõni aasta tagasi. „Jah, see vastab tõele. See rõõmus hetk oli tegelikult juba 2021. aasta oktoobris ja me oleme tõesti väga õnnelikud,“ kinnitas Liis Kroonikale aasta alguses.