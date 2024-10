Telesaate „Top Gear“ endine saatejuht Jeremy Clarkson hoidis ära infarkti: pagan, see läks napilt

Jeremy Clarkson (64) teatas, et ta tervis on näidanud viimasel ajal halvenemise märke, mistõttu pöördus ta arstide poole, vahendas The Sun. Saatejuhi sõnul koges ta murettekitavaid sümptomeid nagu külm higi, pitsitav tunne rinnus ning nõelad käsivarres.