KLÕPS | „Ise lõikasin.“ Iluärinaine Marju Karin võttis oma juustega ette julge stiilimuutuse

Praegu on Marju puhkusel ja viibib Türgis. Postituse tegemise ajal oli ta Halicarnassuses, plaanis on külastada ka Bodrumi linna. Marju jagas oma jälgijatele ka põnevaid infokilde enda peatumispaiga kohta. Ta juhtis tähelepanu, et piirkonna kuulsaim ehitis on Halicarnassuse mausoleum, mis kuulus seitsme maailmaime sekka ja millest on säilinud vaid paar kivi.