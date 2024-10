Neljas kord läheb õnneks? Aasta tagasi lahutanud Britney Spears abiellus nüüd iseendaga!

42-aastane pop-superstaar tegi oma Instagrami kontole video, milles ta on valges siidist pulmakleidis ja sellele sobiva pitsilise looriga. Peigmehega abiellumise asemel üllatas Britney aga fänne teatega, et ta kosis iseenda.

„Päev, mil abiellusin endaga. Räägin sellest avalikult, sest see võib küll tunduda piinlik või rumal tegu, aga ma arvan, et see on kõige ägedam asi, mida ma kunagi teinud olen,“ kirjutas Britney postituse pealkirja. Instagramis kasutab lauljatar juba veebruarikuust nime Xila Maria River Red, mis on väidetavalt viide Santana 1999. aastal avaldatud hitile „Maria Maria“. Pole teada, kas Britney kasutab antud nime ka päriselus või on tegemist tema Instagrami-aliasega.