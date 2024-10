Tõelise armastuse leidnud Anett Kulbin: mul on kindel teadmine, et ühel päeval tahan luua pere ja soovin lapsi

Anett Kulbinit (31) on mitmel korral auhinnatud Eesti Muusikaauhindade jagamisel. Tema kirjutatud ja esitatud kaasaegne soul-muusika on viimse detailini lihvitud ja paitab kõrvu pehmelt kui samet. Laiemale publikule on Anett tuntud 2020. aasta Eesti Laulu finalistina – ta esitas seal koos artist Frediga ballaadi „Write About Me“. Anett on osalenud ka telesaates „Laula mu laulu“. Peagi annab ta Kultuurikatlas oma senise karjääri suurima soolokontserdi.