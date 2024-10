VÕRDLE | Uus särav naeratus. Televaatajad märkasid, et Mihkel Raud on oma välimust tuunimas käinud

Möödunud pühapäeval eetrisse läinud saates parodeeris Mihkel lauljatar Kim Carnest. Temaks kehastudes ja proovides ka naise lauluhäält järgi teha olid Mihkli hambad pidevalt tele-eetris. Mitmed tähelepanelikud vaatajad märkasid, et muusiku naeratus on tunduvalt kenamaks muutunud.

Mihkel kinnitab Kroonikale, et on tõesti oma hambaid kõpitsemas käinud. Kui nii mõnedki teised tuntud näod on lasknud oma vanad hambad asendada kroonidega, siis Mihkel nii kaugele ei läinud. „Ma käisin lihtsalt hambaarsti juures,“ sõnab ta salapäraselt, kuid hiljem kinnitab, et tema puhul oli tegemist hammaste lamineerimisega.