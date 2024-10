„Ärge kartke elada!“ Marek Sadam üllatas Anu Välbat tele-eetris armsa žestiga

Mida ootab Marek uuest, 46. eluaastast? „Ma loodan, et ma oskan olla rahulikum. Et ma oskan enda ümbritsevaid paremini hoida,“ sõnas Marek. „Ja üks asi, mis on mulle väga oluline, on see, et ma kirjutaksin rohkem. Mitte kvantitatiivselt, vaid kvalitatiivselt, sest ma olen viimasel ajal meeletult vähe kirjutanud.“