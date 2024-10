Pille Minev sai koolikokkutulekul halva üllatuse osaliseks: tulge mulle veel rääkima, et inimesed ei käi enam väljas

„Saad klassikaaslastega kokku, kõik on tore. Võtame nüüd joogid - sa pauk ja piraki! Ma sain aru, et ma ei ole ikka väga ammu väljas käinud, sest mul ei olnud üldse õrna aimugi mis üks gin toonikuga maksab,“ meenutas Pille täna hommikul Star FMi raadioeetris.

Kuna tema kaassaatejuhid on natuke agaramad väljas käijad, siis uurisid nad Pillelt, et kas ta arvas, et siiani saab kokteili viie euroga kätte. Naine tunnistas, et unepealt oleks ta pakkunud ühe kokteili hinnaks tõesti kuus eurot. „Aga tõsiasi on see, et ma vist olen käinud väljas ka siis, kui kokteil maksis üheksa eurot,“ selgitas raadiohääle, et päris naiivne ta hindade suhtes siiski ei ole.

Jürgen Pärnsalu pakkus seepeale, et Pille kokteil võis minna maksma vahemikus 12 kuni 16 eurot. Pille täpsustas, et tõesti pidi ta koolikokkutulekul tasuma oma joogi eest lausa 15 eurot. „Seal küll oli kaks eurot panditagastuse eest, kuid mida ma pole kunagi oma elus veel tagastanud. Aga see on minu mure,“ sõnas ta.

„Aga 15 eurot! Tulge mulle veel rääkima, et inimesed ei käi enam väljas, kõrtsud on tühjad ja ööklubil pole enam mõtet. Ilmselgelt ei ole ju enam mõtet kui üks kokteil on 15 eurot,“ arvab Pille. Kõrgete hindade tulemuseks oli see, et suur osa kokkutulekule saabunutest käisid üle tee asuvas alkoholipoes ja tõid endale meelepärast joogipoolist palju soodsama hinnaga. „Üle tee alkoholipoes oli selline järjekord. Kogu kool läks!“ naeris raadiohääl õhtul avaldunud vaatepilti.

Pille loo lõpuks selgus, et tegemist oli topelt kokteiliga ehk see sisaldas rohkem gini kui tavakokteil. Kuigi algselt olid ka tema kaassaatejuhid imestanud, et nii suurt summat ühe joogi eest küsitakse, siis pärast selle infokillu kuulmist mõistsid nad kokteilile pandud kõrgemat hinda.