Kelly Sildaru läbielamisi ei uskunud alguses ei vanavanemad ega ka elukaaslane Mihkel. „Olen mõelnud, et ei soovi oma lastele tippsportlase karjääri“

„Tippsport on tohutu pingutus, pühendumine ja distsipliin, kuid noor inimene peab elama ka noore inimese elu. Elu väljaspool sporti on samuti väga vajalik, et end hästi tunda,“ ütleb vigursuusataja Kelly Sildaru, kellest tehtud portreefilm jõudis just kinodesse.