Juba USAsse tagasi? End Eestis ootamatult ilmutanud staarkoomik Ari Matti Mustonen esineb taas suure lombi taga

Üks sõud vaatamas käinud inimene kirjeldas Kroonikale lähemalt, mida laval näha sai, kui üllatuslikult teatas õhtujuht, et lavale astub Mustonen. „Rahvas läks täiega pöördesse ja saalis ei tahtnud aplaus lõppeda. Poleks arvanud, et Ari Mattit sel aastal veel Eestis esinemas näha saab,“ muljetas vaataja. Tema sõnul oli USAs staariks saanud koomik endale omases mahlas ja kõmmutas võimsalt nalju. „Näha oli, et talle meeldis üle tüki aja kodumaa laval olla,“ iseloomustas ta nähtut.