Karastus Venemaa avarustes. Raivo Tafenau vaatab tagasi pöörasele karjäärile: mõnikord tuli anda päevas kuus kontserti

Olid ajad, mil Raivo Tafenau ei julgenud unistadagi, et Eestis võiks pillimänguga ära elada. Nüüd on ta aga üks hõivatumaid džässmuusikuid. Möödunud aegadele tagasi vaadates tõdeb mees, et muusikuelu pole siiski olnud meelakkumine.