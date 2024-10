Saatest „MasterChef: kuulsused köögis“ välja langenud Alika: lisaülesandes sai slaavi temperament minust võitu

Alika sõnul on tal väljalangemise osas kahetised emotsioonid. Kohapeal tundis ta, et kurb on lahkuda, kuid samas on lauljatar õnnelik, et see on lõppenud. „Minu jaoks toidu tegemine on ikkagi meditatiivne, rahulik ja isegi kui roog ei nõua nii palju aega, siis mulle meeldib ikkagi rahulikult istuda ja teha ning samal ajal vaadata mingisugust sarja.“